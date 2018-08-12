ووثق الفيديو عملية نقل مريضة مغمى عليها بدوار انسا، بالجماعة القروية امين الدونيت بإقليم شيشاوة وسط المغرب.



ونقلت مريضة من الدوار، أصيب بوعكة صحية، على "نعش الأموات" إلى المستشفى، بالنظر لغياب سيارات الإسعاف.



وحمل سكان الدوار النعش لمسافات طويلة وسط مسالك جبلية وعرة، في غياب سيارة الإسعاف التابعة لجماعة امين الدونيت، وفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المغربية.



وبعد قطع مسافة طويلة، استنجد السكان بسيارة جماعة قروية أخرى في منتصف الطريق ليتم نقل السيدة المغمى عليها إلى طوارئ مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش في وضعية حرجة للغاية.







