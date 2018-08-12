وكان العامل المحظوظ الذي لم يكن يرتدي خوذة السلامة يسير في ورشة بناء قبل أن يقع من ارتفاع كبير قضيب حديدي طول 3 أمتار ليدخل كالرمح في رأسه.

واستقر ذلك القضيب في الجانب الأيمن من جمجمة الرجل البالغ من العمر 52 عاما بعد اخترق دماغه لمسافة وصلت لنحو 20 سنتيمترا، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية

وقد تلقى ذلك العامل إسعافات أولية في مكان الحادث. واستخدم رجال الإطفاء أدوات قطع هيدروليكية لقطع القضيب الحديدي والإبقاء فقط على حوالي 30 سم بحيث أمكن نقل العامل إلى المستشفى.

وجرى نقل المريض أولاً إلى مستشفى محلي في قانسو لإجراء فحص بالأشعة المقطعية قبل نقله إلى مستشفى أكبر في مدينة شيآن في نفس اليوم.

وقام المستشفى بتشكيل فريق طبي يضم خبراء من اختصاصات مختلفة لإجراء جراحة في الدماغ استغرقت ثلاث ساعات.

وقال المستشفى في بيان إن الجراحين نجحوا في سحب قضيب الحديد من رأس العامل قبل التخلص من الأنسجة التالفة وترميم الجمجمة.

ومن المتوقع العامل أن يغادر المستشفى في غضون اسبوع، حسبما ذكرت شبكة شيان الإخبارية.