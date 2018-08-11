ويظهر في الفيديو صبي صغير، يرتدي الحفاضات، واقفا بطريقة خطيرة على سقف أحد المنازل المتواجدة في هاملتون بأونتاريو.

ولمح بعض الناس الطفل، الذي كاد يلقى حتفه لو سقط من فوق السقف، وشرعوا في النداء على السلطات لطلب المساعدة.

ووصلت الشرطة في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء الماضي، لكن رجلا شجاعا كان قد سبقهم إلى الطفل.

وقام الرجل بدور بطولي حيث اقتحم الشقة من الطابق السفلي ثم صعد إلى الأعلى وقام بإخراج الصبي من مكان الخطر.

وشوهد الفيديو مئات آلاف المرات بعد أقل من 24 ساعة على ظهوره في موقع "فيسبوك"، وأثار غضبا كبيرا في صفوف المشاهدين.

وقالوا إن كل اللوم يلقى على والدي الطفل، اللذين لم يعيرا أي انتباه لطفلهما الصغير، مشيرين إلى أنهما كادا يدفعان ثمن تهورهما غاليا.