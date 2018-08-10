وكشفت المقابلة التلفزيونية عن مفاجأة، ففي حين اعتقد أغلب مشاهدي اللقطة، أن الإمام إندونيسي الجنسية، تبين أنه يمني من محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

ولدى سؤاله عن تجاربه مع الزلازل، قال إن اليمن لم يشهد في تاريخه زلازل قوية، مشيرا إلى هزة أرضية منذ 10 سنوات كانت بقوة 1.5 فقط في إحدى مديريات محافظة الحديدة.

وكشف أنه علم من أحد أصدقائه باللقطة التي حققت مشاهدات مليونية في العالم، وقال إن الرواج الذي حققته "لن يفيدني ولن يضرني."

لكنه استدرك بأن الفائدة التي يمكن أن تحقق من خلال لقطته خلال الزلزال، هي لفت أنظار العالم إلى "حال المساكين في جزيرة لومبوك.. فهم يحتاجون إلى يد العون والمساعدة."

وتسبب الزلزال العنيف الذي هزّ جزيرتي لومبوك وبالي يوم الأحد بمقتل أكثر من 300 شخص وفقا لإحصاءات الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في البلاد.