ورفع النائب نارا مالي سيفابر أساد يده، بتحية النازية الشهيرة أمام ممثلي وسائل الإعلام الخميس، غير أن ظهوره على هذا النحو لم يؤجج اعتراضات النواب.

وقال سيفابر أساد، إنه يريد أن يبعث رسالة إلى رئيس وزراء ناريندرا مودي وليس أن يحذو حذو هتلر.

وقال النائب إن مودي نكث عهده بتوفير أموال إضافية لولايته أندرا براديش.

وأضاف قائلا "لم يستشعر ما يريده الناس، أريد أن أحثه على ألا يكون مثل (هتلر").

وتنفي حكومة مودي هذه الاتهامات.

وكان حزب تلوغو ديسام النافذ في المنطقة التي يمثلها سيفابر أساد انسحب من تحالفه مع حكومة مودي اعتراضا على عدم الوفاء بالوعد.

وحاول الحزب إسقاط الحكومة عن طريق تصويت بحجب الثقة في البرلمان الشهر الماضي، لكنه لم ينجح.

وكان سيفابر أساد (67 عاما) وهو ممثل سينمائي سابق، تقمص شخصية فلاح وراعي ماشية وداعية مسلم وامرأة للتعبير عن قضايا مختلفة.

ما زال هتلر شخصية مثيرة للانبهار في الهند، حيث لا يعرف كثيرون بشأن المحرقة (هولوكوست)، وينظر إليه بصورة أكبر على أنه زعيم قوي وليس مستبدا قام بإبادة جماعية.

ومن الممكن إيجاد كتاب هتلر الشهير "كفاحي" في مكتبات كثيرة، وعادة ما تباع نسخ مقلدة منه في شوارع نيودلهي ومدن كبرى أخرى.