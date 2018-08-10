وقد دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439 هجرية، مساء السبت، مما يعني أن غرّة شهر ذي الحجة ستكون إما يوم الأحد 12 أغسطس أو الاثنين 13 أغسطس.

وفي حال ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء السبت، فإن شهر ذي الحجة سيبدأ يوم الأحد 12 أغسطس ويكون الوقوف في عرفة يوم الاثنين 20 أغسطس واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.

أما في حال تعذرت رؤية هلال ذي الحجة مساء السبت، فإن شهر ذي الحجة سيبدأ يوم الاثنين 13 أغسطس، ويكون الوقوف في عرفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الأربعاء 22 أغسطس.

فلكيا

وفي بداية شهر أغسطس، قال مركز الفلك الدولي، ومقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، إن تحري الهلال سيكون يوم السبت 11 أغسطس، الذي سيشهد أيضا كسوفا جزيئا للشمس.

ورجّح المركز أن يكون يوم الأحد المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الاثنين 13 أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس".

لكن المركز أضاف أنه رغم "المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، فإن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي".

وأشار إلى أنه "من غير المستبعد أن تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت رغم عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية".