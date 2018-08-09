وأضاف السائق البرازيلي السابق تارسو ماركيز لدراجته النارية إطارات "عملاقة"، تعد الأكبر في أي دراجة نارية حول العالم.

وتعمل الدراجة بمحرك من 6 أسطوانات مصمم للطائرات بقوة 300 حصان، من صنع شركة "رولز رويس"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وصممت الدراجة النارية لأسبوع "شاطئ ديتونا" بولاية فلوريدا الأميركية، وهو الحدث المتخصص بعرض المركبات "المعدلة"، وحازت على جائزة "الأجمل" خلال الحدث.

وقال ماركيز إن الإطارات العملاقة المجوفة "36 بوصة" تهدف لجذب أنظار كل من يشاهد الدراجة، حيث "من الصعب أن لا يتأثر أو يندهش المشاهد لدى رؤيتها".

وسيطلق على الدراجة النارية اسم "تي أم سي دومونت" نسبة للمخترع والطيار البرازيلي ألبيرتو سانتوس دومونت.