وقالت شيحة، العائدة إلى التمثيل بعد انقطاع دام 12 عاما، "دعوا الخلق للخالق"، ناشرة أيضا أول صورة لها بدون حجاب مع عبارة "أنا عدت".

وكانت قد وضعت حدا لمسيرتها الفنية بعد فيلمها "كامل الأوصاف" عام 2006، قبل أن تعلن، أمس الأربعاء، عودتها إلى عالم الفن وخلع الحجاب.

وسبق أن شاركت شيحة في أعمال سينمائية عدة بينها "سحر العيون" و"السلم والثعبان"، كما شاركت الفنان عادل إمام فيلم "عريس من جهة أمنية".

وكانت الممثلة قالت، في بيان نقلته وسائل إعلام مصرية الأربعاء، إنها مشتاقة للوقوف أمام الكاميرا لتقديم أعمال جديدة "تنتصر للإنسانية".