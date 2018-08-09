وقال الممثل الشهير إنه أعطى زوجته السابقة 1.3 مليون دولار، منذ انفصالهما قبل عامين، وقدم لها قرضا بـ8 مليون دولار. ليصل إجمالي المبلغ إلى أكثر من 9 ملايين يورو. وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وكانت جولي قدمت دعوى للطلاق في سبتمبر 2016، لتنهي زواج دام عامين وعلاقة استمرت 10 سنوات، ولديهما ستة أبناء تطلب أن تكون حاضنتهم الأساسية.

وتسببت دعوى الطلاق في نزاع مرير على الحضانة جرى خلاله التحقيق مع بيت، وتمت تبرئته من الإساءة إلى الأطفال.

والثلاثاء، مضت الممثلة الأميركية قُدما في إجراءات طلاقها الطويلة والمريرة من بيت، التي لم يتم الانتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامين.

وقدم محامي جولي أوراقا للمحكمة العليا في لوس أنجلوس تقول إن الممثلة تريد حكما "يعيد الطرفين إلى حالة أعزب خلال العام 2018".