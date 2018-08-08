وذكرت "سكاي نيوز"، الأربعاء، أن "الدوامة النارية" تشكلت في مصنع للبلاستيك في مقاطعة ديربيشاير وسط إنجلترا، الثلاثاء.

وصور "الإعصار الناري" رجال الإطفاء الذين هرعوا إلى المنطقة لإخماد الحريق، وقال أحدهم إن ارتفاع الدوامة النارية بلغ 15 مترا.

وخلال الفيديو الذي يمتد لنحو دقيقة، تظهر الدوامة النارية وهي تتحرك فوق أراض اشتعلت فيها ألسنة اللهب وتصاعدت منها أعمدة الدخان.

وقالت خدمة الإطفاء إنه بينما كان رجال الإطفاء يعملون على إخماد الحريق، شاهدوا ما يشبه الإعصار، ونشرت الخدمة الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، ونال أكثر من 150 ألف مشاهدة.

ومع امتداد الحريق إلى خارج المصنع طلبت خدمة الطوارئ في المقاطعة المساعدة من مقاطعات مجاورة.