وتكسب فنانة التجميل البالغة من العمر 36 عاما، والتي علمت نفسها بنفسها، ما يكفي من المال من فنها بما يسمح لها بأن تكرس كل وقتها له.



وميلوسوفيتش من بلدة سمدريفو الصناعية على بعد 70كيلومترا جنوبي بلغراد.

وبدأت ميلوسوفيتش قبل عدة أعوام برسم حفرة على فخذها ونشرت الصور على انستغرام لتترك المشاهدين في حالة ذهول بشأن إن كان مايرونه حقيقيا أم لا.



وبعد تزايد الاهتمام قررت أن توسع نطاق عملها، وقالت "منذ أن كنت طفلة، كنت أحب أن أرسم على أسطح غير عادية وكنت أتجنب الرسم على الورق".

وحصل مقطع فيديو نشرته بعنوان "الجسد المعقود" على أكثر من 12 مليون مشاهدة على يوتيوب.