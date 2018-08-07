ووافق أعضاء مجلس بلدية غرب هوليوود، الثلاثاء، على إزالة النجمة النحاسية في الممر الشهير بلوس آنجلوس، الذي يقصده السياح.

ويعتبر هذا التصويت رمزيا إلى حد كبير، فالمجلس لا يملك سلطة على ممر الشهرة، ولكنه قام بذلك لحثّ غرفة التجارة التي تدير الممر على إزالة النجمة، وفق ما نقلت رويترز.

وأصبح موقع النجمة في الممر مسرحا لعدة احتجاجات مناهضة لترامب، منذ إعلان نيته الترشح في الانتخابات سنة 2015، وتعرضت للتخريب مرتين من رجلين استخدما أدوات ثقيلة، إلا أنه جرى إصلاحها سريعا.

وقال المجلس وهو يمرر قراره الذي أعلنه رئيس البلدية، جون دوران، إن الرجل الذي تكرمه النجمة لا يعكس قيم البلدية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق الليبرالية في البلاد.

ويستشهد القرار بمزاعم من عدة نساء زعمن أن ترامب تحرش بهن جنسيا وهو الأمر الذي نفاه الرئيس، كما أشار إلى سياسة ترامب بفصل أسر المهاجرين طالبي اللجوء عند الحدود الأميركية مع المكسيك.