ونقلت رويترز عن سيامسو معارف، مدير الصحة البيطرية العامة بوزارة الزراعة قوله: "لحم الكلاب ليس طعاما بموجب قانون الغذاء الخاص بنا".

وأضاف أن الوزارة ما تزال تجمع بيانات لدعم القانون المرتقب، دون تحديد جدول زمني لصدور القانون أو موعد بدء تطبيقه.

ولا تتوفر بيانات بشأن حجم استهلاك لحم الكلاب في إندونيسيا لكن وزارة الزراعة أشارت إلى بحث في عام 2015 كشف أن نحو 730 ألف كلب يدخلون العاصمة جاكرتا من جاوة الغربية سنويا للاستهلاك.

وقال التحالف الآسيوي لحماية الكلاب إن هذا يقارن مع نحو خمسة ملايين كلب تستهلكها فيتنام سنويا.

وأشارت جمعية "هيومان سوسيتي إنترناشونال" المعنية بحقوق الحيوان إلى أن هذه الخطوة من جانب إندونيسيا قد يكون لها أثر ممتد لبقية أنحاء آسيا إذ قد تحفز على التحرك في بلدان تستهلك لحوم الكلاب.

ويشتهر سكان بعض المناطق في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا بتناول لحم الكلاب وتواجه الحكومة ضغوطا من جماعات مدافعة عن حقوق الحيوان لحل هذا الأمر.