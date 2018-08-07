وانتظم "جيش النمل" على شكل طوق تدلى في الهواء ثم وصل إلى عش للزنابير بالرغم من وقوعه في سقف مرتفع، وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية التي ذكرت أن عدده بلغ نحة مليون نملة.

وحين يهاجم النمل سربا للزنابير، فإن الأخيرة تهرب من المكان في العادة وعندئذ يبدأ النمل في نهب ما في المكان من شرانق ويرقات وبيض ولا ينصرف إلا بعد أن يأتي على كل شيء.

وشوهد مقطع الفيديو أكثر من مئتي ألف مرة كما أشاد معلقون بذكاء النمل ومثابرته على اعتبار أن الوصول إلى العش تطلب انتظام عدد هائل في الهواء على شكل جسر ذي سلسلة مترابطة.

وقام مهندس كهربائي في البرازيل يسمى فرانسيسكو بوني بتسجيل مقطع الفيديو وقال في تصريح إن لدى النمل قدرة كبيرة على إقامة الطوق حتى أنه يستطيع تكرار العملية حول الماء.

وأوضح بوني أن النمل الذي نفذ عمليات "المداهمة" ببراعة، يستطيع التنقل بمرونة أكبر حين يسلك مسارا صوب الأسفل قبل الصعود إلى الأعلى.