وفي مقطع مصور، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، يمكن رؤية توبياس ساكس يغوص في البحر بينما تفجرت حوله مجموعة من الأسماك الصغيرة، في حركة مفاجئة لم يكن على دراية بأسبابها.

ويقول الغواص راينهارت هوفت (59 عاما) أن صديقه ساكس كان مرتبكا جدا بسبب "كرة الطعم" المتلألئة التي تشكلت حوله، لدرجة أنه فشل في البداية في ملاحظة أن قرش حوت عملاق خلفه.

و"كرات الطُعم" هو سلوك جماعي للأسماك، وتتشكل عندما تتدفق الأسماك الصغيرة في تكوين كروي محكم حول مركز مشترك، في محاولة للدفاع عن نفسها.

وفي الوقت الذي يعتاد فيه الغواصون على السباحة داخل كرات الطعم، لالتقاط صور فوتوغرافية لداخلها بهدف إجراء أبحاث، فإن تصوير الكرة نفسها وبداخلها غواص أمر نادر.