وأظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، عملية الخطف التي تعرض لها الطفل تشوان تشوان، البالغ من العمر 6 سنوات، حين كان يلعب مع أصدقائه، خارج متجر صغير، في أحد شوارع مدينة كونمينغ جنوبي الصين.

وظهر من خلال المقطع، شخص في مشهد مخيف، وهو يقترب من الصبي، ويتحدث معه، وبعد بضع دقائق شوهد الرجل يحمل الطفل بين ذراعيه ويبتعد عن مكان الحادث.

وقال والد الصبي، وهو بائع متجول، إنه لا يعرف الرجل الذي خطف ابنه.

واعترف الأب، بأنه ترك الطفل وحده للعب، بعد أن اضطر إلى ركوب الدراجة للذهاب إلى عمله.

وأضاف أنه أبلغ الشرطة بعد فشله في العثور على ابنه، قبل أن تتمكن السلطات من تحريره.

ويدق هذا الفيديو ناقوس الخطر بالنسبة لكل أب وأم، ويرسل لهم إشارة تحذير لحماية أطفالهم في أي مكان.