والفيلم بطولة توم كروز وهنري كافيل وريبيكا فيرجسون، ومن إخراج كريستوفر ماك كويري.



وجاء في المركز الثاني الفيلم الخيالي الجديد "ديزنيز كريستوفرروبن" بإيرادات بلغت 25 مليون دولار.



والفيلم بطولة إيوان مكريجور وهايلي أتويل ومن إخراج ماركفورستر. واحتل فيلم الحركة الكوميدي الجديد "ذا سباي هو دمبد مي" المركزالثالث محققا إيرادات بلغت 12.4 مليون دولار.



والفيلم بطولة ميلا كونيس وكيت مكينون وجستن ثيرو وجيليان أندرسون، ومن إخراج سوزانا فوجيل.



وتراجع الفيلم الموسيقي "مما ميا! هير وي جو أجين" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 9.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة كريستين بارانسكي وبيرس بروسنان، ودومينيك كوبروكولين فيرث، ومن إخراج أول باركر.



وتراجع الجزء الثاني من فيلم الإثارة (ذا إكوالايزر) من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.



والفيلم بطولة دنزل واشنطن، وبيدرو باسكال وميليسا ليو ومن إخراج أنطوان فوكوا.