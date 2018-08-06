وقال رئيس مجلس مدينة مرسى علم عاطف وجدي لوكالة فرانس برس، الأحد، إن السائح الذي توفي على بعد 20 كيلومترا شمالي المدينة كان تشيكي الجنسية.

وأكد وجدي أن الرجل توفي "نتيجة لهجوم من سمكة قرش"، موضحا أن وزارة الصحة تنسق مع السفارة التشيكية لتسليم الجثمان.

وأشار رئيس مجلس مدينة مرسى علم إلى أن وزارة البيئة ستصدر تقريرا عن اللجنة التي شكلتها للتحقيق في الوفاة.

وكان السائح التشيكي (41 عاما) يقضي إجازته في مرسى علم مع زوجته وأطفاله.

يذكر أن مدينة مرسى علم تستقطب الغواصين حول العالم ممن يهتمون باستكشاف الحياة البحرية، بما في ذلك أسماك القرش.

وكانت سائحة نمساوية تعرضت لهجوم من سمكة قرش على إحدى شواطئ مرسى علم، العام الماضي، لكنها نجت من الحادث.

وذكرت وزارة البيئة حينها أن السمكة "أنثى قرش من النوع المحيطي ذي الزعنفة البيضاء، وهي وحيدة ومتكررة الظهور".