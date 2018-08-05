وأرضعت الأمهات أطفالهن ما يزيد على دقيقة بموجب مبادرة "هكابنا" ومعناها "لنتمسك بها (الرضاعة الطبيعية)".

وقالت ميليسا ماغالنغ (32 عاما)، التي أرضعت أطفالها الخمسة على مدى سنوات إن القيمة الغذائية للبن الأُم لا تُقارن بالأغذية البديلة.

وأوضحت ليز سانتوس (37 عاما)، التي رُزقت طفلا في الآونة الأخيرة، أن الرضاعة الطبيعية مفيدة أيضا من حيث التكلفة.

وكشفت دراسة مسحية لصحة الأسرة أجرتها هيئة الإحصاء الوطني في الفلبين عام 2011، والتي أجريت على 53 ألف أسرة في البلاد، أن أكثر من 92 بالمئة من الرضع في الفلبين، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و35 شهرا حصلوا على رضاعة طبيعية لبعض الوقت، بينما اعتمد 27 بالمئة على الرضاعة الطبيعية فحسب.