وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن اللصين انتزعا المفتاح من يد المرأة ثم حاولا أن يفتحا سيارتها (أودي كيو 3) كي يقوما بسرقتها، لكن "الشجاعة" لم تستلم وأخذت توجه لهما الضربات بحقيبة يدها.

وظلت المرأة بالقرب من سيارتها تتشاجر مع أحد اللصين بينما كان الثاني يحاول فتح السيارة، لكن ما إن وصل صراخها الذي يطلب النجدة إلى الجيران، حتى حضر رجل لأجل المساعدة، وعندها هرب اللصان معا.

وقالت المرأة، وهي جدة لها عدد من الأحفاد، إنها لم تكن تعرف اللص الذي أخذ مفتاحها لذلك ظلت تدافع عن نفسها وتصرخ بأعلى صوت، إلى أن أنقذت عربتها بعد الساعة الخامسة مساء من يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إنها لم توقف أي شخص على صلة بمحاولة السرقة، وطلبت من كل شخص يتعرف على أحد المهاجمين أن يقوم بالتبليغ.

وراج مقطع فيديو جرى تصويره بكاميرا المراقبة، على نحو واسع، وسط إشادة بشجاعة "الجدة البريطانية" فيما أبدى آخرون استياءهم من هجوم المجرمين على سيدة متقدمة في العمر لأجل سلبها سيارة تعبت كي تشتريها.