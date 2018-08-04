وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية التي نشرت الفيديو، الجمعة، بأن الحيوان المهدد بالانقراض أجبر على تأدية استعراضات في سيرك بالعاصمة الروسية، موسكو، في مشهد غير مألوف في عالم الترفيه.

ويظهر في الفيديو مروض يضرب وحيد القرن الأبيض بالسوط، لإجباره على الجلوس، قبل أن يعتلي المروض ظهر الحيوان ويبدأ جولة في الحلقة أمام الجمهور.

ودعا رواد مواقع التواصل إلى مقاطعة عروض السيرك، التي تستعين بالحيوانات ردا على ما وصفوه بـ"العرض المستفز".

ودان مستخدمو فيسبوك وتويتر استخدام وحيد القرن في السيرك، قائلين إن الحيوان الذي ينتمي إلى الحياة البرية، لا ينبغي استعماله مثل القطط أو الكلاب.

ويندر استخدام وحيد القرن في السيرك، وحتى الفيل بدأ استخدامه في عروض الترفيه بالتراجع مؤخرا بعد احتجاجات، على خلفية التدريبات القاسية التي يخضع لها.

ويقول خبراء في الحياة البرية إن استخدام وحيد القرن أمر ينطوي على خطورة بالنسبة للمروضين وللجماهير على حد سواء، فوزنه يزيد على 2300 كيلوغرام، كما أنه حيوان لا يمكن التحكم في ردود أفعاله عند الغضب.

وقال خبير في شؤون الحيوان إن الحيوان تعرض على الأرجح لأساليب ترويض قاسية حتى يؤدي هذه الحركات الاستعراضية، التي يأمره بها المروضون.