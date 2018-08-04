وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السحابة "المثيرة" تم رصدها في شارع "أندروبوف" بالعاصمة الروسية.

ويقول أحد من رصدوا السحابة بالشارع الروسي في مقطع فيديو "ما هذا؟ هل يتعلق الأمر بكائنات من الفضاء أم بطبق طائر؟".

وأوضح خبراء أن لا صحة لما يشاع عن هبوط كائنات فضائية، إذ يتعلق الأمر بظاهرة تسمى السحاب الركامي، وهو نوع من السحب يظهر في مستوى متدن على شكل عنقودي.

وتظهر السحب الركامية في الغالب حين يكون الجو صحوا، وتتشكل من بخار الماء ومن بلورات الجليد وقطرات الماء ذات البرودة الفائقة.

وإذا صعدت السحب الركامية من مستواها المتدني إلى درجة أعلى تتحول في الغالب إلى زخات مطرية.