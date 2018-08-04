وبالرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، فإنها لم تبلغ الرقم القياسي السابق وهو 51 كيلوغراما لشهر يوليو في عام 2005، وفقا لما ذكرت صحيفة حرييت التركية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة بإغراق الشوارع بالمياه، وحدوث اختناقات مرورية، وتأخير الرحلات الجوية بالإضافة إلى مواعيد القطارات والحافلات.

ونقلت الصحيفة التركية عن نائب رئيس غرفة الأرصاد الجوية، أحمد كوز، قوله إن تواتر وشدة الفيضانات والعواصف والزوابع تتزايد كل عام بسبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي في العالم.

وقد تضاعف عدد الأيام الممطرة في يوليو من هذا العام عن متوسط الفترة ما بين 1981-2010 ليبلغ 4.3 أيام .

ولم تكن مرمرة المنطقة الوحيدة التي ضربتها الأمطار الغزيرة هذا العام، فقد أصدرت الإدارة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات وتوقعات بهطول أمطار غزيرة في العديد من ولايات البلاد.