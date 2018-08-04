وارتدت تيريز أوكومو فستانا أخضر اللون الجمعة مكتوب عليه "أنا أهتم حقا، فلماذا لا تهتمين أنت؟" في إشارة لمعطف كانت ترامب قد ارتدته في طريقها لزيارة منشأة خاصة بالأطفال المهاجرين في يونيو.



كان المعطف مكتوب عليه "لا أهتم حقا، هل تهتم أنت؟" حسب أسوتشيدبرس.



وكانت أوكومو، 44 عاما، قد دفعت بأنها غير مذنبة في تهمة التعدي على الممتلكات والسلوك غير المنضبط. وإذا أدينت، فهي تواجه السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر لكل تهمة منهما. وجلستها المقبلة أمام المحكمة يوم 1 أكتوبر.



وقالت أوكومو إنها تسلقت التمثال الشهير كاحتجاج مندفع دون تخطيط على فصل الأطفال عن ذويهم الذين عبروا الحدود بين أميركا والمكسيك بشكل غير شرعي.