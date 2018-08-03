ونقلت ليزا جوبز في مذكراتها المعنونة بـ"سمول فراي"، صورة مغايرة عما قد يعتقده كثيرون حول ابنة يفترض أنها عاشت مدللة بالنظر إلى ثروة والدها.

وذكرت أن والدها قال لها في إحدى المرات: "رائحتك تفوح مثل المرحاض"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت للصحيفة أن ستيف قال لها في إحدى المرات: "لن تنالي أي شيء على الإطلاق"، وذلك حين سألته حول ما إذا كانت ستحصل على سيارته من طراز "بورش" إن فكر في التخلص منها.

وتقول الابنة البالغة من العمر أربعين عاما، إن النجاح كان وبالا على والدها، لأنه حوّله إلى "شيطان".

وأضافت أن متاعبها مع "الأب العبقري" لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أنه كذب عليها طيلة سنوات حين أخبرها أنه أطلق اسمها (ليزا) على أحد الأجهزة من أجلها، إلا أنها اكتشفت أن ستيف أطلق الاسم على كمبيوتر أنتج سنة 1983، أي بعد خمس سنوات من ميلادها، كاختصار لعبارة "Locally Integrated Software Architecture"، أي أن الأمر لا يتعلق بليزا الابنة.