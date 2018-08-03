وأوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني عامر السرطاوي، أن العاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الشمال تمكّنوا من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادثة الدهس، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.



ونفى السرطاوي أن يكون افتعال حوادث الدهس مقتصرا على المركبات التي تحمل لوحات أرقام دول عربية فقط، مؤكدا أنها تسجّل بين الحين والآخر حوادث مماثلة مع سيارات أردنية، ويقوم بها أشخاص من ذوي الأسبقيات، لأخذ مبلغ مالي من سائق المركبة، مقابل عدم متابعة الإجراءات القانونية.

وطلب في تصريحات للصحيفة السعودية من السائقين تجنّب الوقوع ضحية للمحتالين، واتباع الإجراءات القانونية، وعدم إنهاء مثل هذه الحوادث خارج إطار القانون، وفي حال الشك بافتعال الحادث إبلاغ أقرب مركز أمني.