تفوق ثيو الذي نفق قبل أيام قليلة على مئات القطط ليفوز باللقب في الحفل السنوي للجوائز الذي أقيم بفندق سافوي. وتسلمت المالكة تشارلوت ديكسون الجائزة.



وقالت ديكسون "قال الطبيب إنه يعتقد أنني مصابة بتجلط دموي وإن من الأفضل ألا أنام لأن من المحتمل ألا أقوم بعدها".



وكانت ديكسون قد قامت برعاية قطها وهو صغير حتى تعافى من مرض خطير.



ومن القطط الأخرى الفائزة القط آرثر الذي ساعد صاحبه على التغلب على مشكلات صحية ذهنية.





