وكان الموظفون والعاملون في برج إيفل، أشهر مقاصد العاصمة باريس، قد أضربوا يوم الأربعاء في نزاع بسبب نظام دخول جديد للزائرين تسبب في وجود طوابير طويلة، مما أدى لإغلاق البرج خلال موسم الذروة السياحي في الصيف.



وقال العمال إن هذا النظام الجديد مسؤول عن طوابير زوار "مرعبة". حسب رويترز.



وكل عام يصعد أكثر من ستة ملايين سائح البرج البالغ ارتفاعه 342 مترا وهو أشهر مقصد سياحي في العاصمة.