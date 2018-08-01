وأصدرت إدارة الشرطة في نيويورك لقطات فيديو من كاميرا مراقبة تظهر شابا يملأ وعاء بالبنزين في محطة بشارع ريتشموند ثم يرش البنزين حول المضخة، قبل أن يشعل فيها النيران.

وكادت النيران أن تلتهم الشاب المخرب الذي فزع وهرب من موقع الحادث.

وتمكنت أنظمة الطوارئ من إطفاء الحريق على الفور، لكنه أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 21 بحروق خطيرة.

وناشدت الشرطة السكان الإبلاغ فور رؤية الرجل الذي تسبب في الحريق.

ولم يعرف على الفور الدافع وراء هذا الاعتداء. إذ رجح البعض أن يكون صاحب الفعل مجنونا، في حين اعتبر آخرون أن ما قام به انتحار.