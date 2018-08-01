فخلال افتتاحه دورة "فجر الجرود" التي سميّت تكريما للعملية العسكرية التي نفذها الجيش الصيف الماضي ضد تنظيم داعش على الحدود الشرقية، قال: "فلتُسمّى دورتكم دورة فجر القرود".

ولم تمر زلة اللسان مرور الكرام، فقد تلقفها المئات على وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت التغريدات المتهكمة على التسمية.

وتداولت مواقع التواصل مقطع فيديو للرئيس اللبناني يحتوي الخطأ المحرج.