وكانت تانيا ترقص على أغنية (In My Feelings) للكندي دريك، وشاركت الفيديو على إنستغرام مصحوبا بتعليق: "هذا ما يحدث عندما تحاول استعراض الكثير".

ويظهر المقطع المصور تانيا، وهي تترجل من السيارة لتؤدي "تحدي كيكي" في منطقة غابات تتحرك فيها السيارة ببطء، وعندما خرجت من السيارة وبدأت بالرقص، توقفت السيارة فجأة، فاصطدمت مباشرة بالباب ثم سقطت على ظهرها.

واجتاح جنون "تحدي كيكي" دول عدة في العالم حتى وصل إلى المنطقة العربية، وتفنن المشاركون في أداء الرقصات، لكن أخطرهم وأكثرهم انتشارا كان أن يترجل المؤدي من السيارة ويرقص إلى جانبها أثناء سيرها، مما تسبب في حوادث مروعة.

وفي أحد الفيديوهات لم يتمكن المشارك في التحدي من فتح السيارة وإيقافها بعدما أدى الرقصة، كما اصطدم شاب بشاحنة، بينما كان ينظر إلى الكاميرا وهو في الاتجاه المعاكس لسيارته.