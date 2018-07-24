ويملك النجم البرتغالي أسطولا من السيارات الفارهة، التي اقتنى معظمها خلال فترة لعبه للنادي "الملكي"، والتي لا يتردد أبدا في التباهي بها على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام".

ويظم أسطول رونالدو سيارات من نوع أستون مارتن وأودي وبي أم دبليو ومرسيدس ومازيراتي وفيراري ورولز رايز ولامبورغيني وبوغاتي ورينج روفر ومكلارين وبينتلي.

ومن المفارقات أن قائمة سيارات رونالدو لا تضم سيارة من صناعة شركة "فيات" الإيطالية، الراعي الرسمي لناديه الجديد يوفنتوس، وأحد أهم الممولين لصفقة انتقاله.

وينشر رونالدو فيديوهات وصور لسياراته الفارهة على حسابه الشخصي، مع ابنه كرستيانو جونيور في بعض الأحيان.

ومن السيارات البارزة التي ظهرت على حساب رونالدو، سيارتان لامبورغيني، واحدة سوداء قاتمة، وأخرى بيضاء.

كما ظهر رونالدو بجوار سيارة فيراري بيضاء اللون وأخرى حمراء، وداخل سيارة بوغاتي شيرون فضية اللون، يبلغ ثمنها نحو 2.8 مليون دولار.

وسبق لرونالدو أن حطم سيارة من نوع فيراري خارج مطار مانشستر الدولي عام 2009، خلال فترة لعبه مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.