وهرعت رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف ووحدات الشرطة إلى شارع إمرهور في حيى سوتلوس، حيث شاهد السكان المحليون المذهولون مبنى من 4 طوابق يقع من على جرف،



وجرى إغلاق الطريق أمام كل من المشاة وحركة المرور كإجراء احترازي، بحسب ما ذكرت صحيفة "حرييت".



وفي البداية جرى حدوث التخلخل في البناء بشكل بطيء، قبل أن ينهار بشكل كامل عند الساعة 12:10 ظهرا بالتوقيت المحلي، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وكان العديد من سكان إسطنبول استيقظوا فجر الثلاثاء على الأصوات العنيفة للعواصف الرعدية، التي صاحبها ومضات برق قوية.

ومن المتوقع أن يشهد صباح الأربعاء مزيدا من العواصف الرعدية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.



