ويظهر الفيديو الذي صوره أحد شهود العيان انهيار المبنى المكون من 12 طابقا في ثوان، في حين كان عمال شركة إنشاءات وآليات تحيط بالمبنى القديم.

وأوردت وسائل إعلام أميركية، نقلا عن متحدث باسم الشرطة، أن شخصا في الأربعينات من عمره أصيب بجروح خطيرة من جراء الشظايا التي تطايرت إثر الانهيار.

وأشار المتحدث إلى أن السلطات أنهت عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا محتملين، مشيرا إلى أنه جرى فتح تحقيق في الحادث، في حين أكد المفتشون أن المباني المجاورة آمنة.

وكان مقررا هدم المبنى على مراحل، الأسبوع المقبل، وباشر عمال الشركة التمهيد لهدم المبنى في عملية تستغرق عدة أيام، لكن بسبب خطأ غير معروف، انهار المبنى.

وقال رئيس بلدية ميامي، دان غليبر للصحفيين:" من الواضح أن خطأ ما وقع أثناء عملية الهدم المخطط لها".