وبحسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن راكبة تسمى كاشميرا تونسيكار فوجئت بالبق على مقعد زوجها رغم أن الأسرة كانت تركب درجة رجال الأعمال، واعتقدت في البداية أن الأمر مجرد حشرة عابرة لكن المشكلة لم تقف عند هذا الحد.

وعلى الرغم من قيام مضيفي الطائرة برش مبيد حشرات في المكان لأجل إنهاء المأزق، وجد الركاب أن البق لم يتوقف بل واصل هجومه الكاسح.

واعتذرت شركة الخطوط الهندية في موقع تويتر عما حصل، قائلة إنها أبلغت طاقم الصيانة بما حصل في الرحلة حتى يتخذ الإجراءات الضرورية.

وقال الزوجان الهنديان إن اعتذار الشركة جاء متأخرا لأن الأصل هو ألا يكون ثمة بق في الطائرة، وقال الزوج تونسيكار إن زوجته وبناته قضين نصف الرحلة على متن الدرجة الاقتصادية "مع طاولات مكسورة وشاشات لا تعمل".

وأضاف الزوج الغاضب أنه سمع من ذي قبل بوجود حشرات البق في القطارات، لكن لم يتصور أنها ستكتسح الطائرة وتصل إلى درجة رجال الأعمال التي يفترض أن تكون على قدر كبير من الراحة والفخامة.

وأوقفت الشركة الهندية طائرتيها ليوم كامل حتى تقوم بتعقيمها وضمان الخلو من حشرات البق المزعجة.

وكان راكب ثان قد غرد في التاسع عشر من يوليو الماضي قائلا إن زوجته وثلاثة من أبنائه عانوا مشكلة مماثلة، فتعرضوا لعض البق علما أنهم دفعوا تذاكر باهظة بسعر يصل إلى عشرة آلاف جنيه أسترليني.

وتعاني الخطوط الهندية أزمة خانقة، وقامت الحكومة الهندية بعرضها للبيع في مارس الماضي، لكن لم يتقدم أحد للحصول عليها بسبب ما تراكم عليها من ديون تصل إلى 6 مليارات جنيه أسترليني.