وتخشى إسبانيا التي سجلت عددا من الحوادث والإصابات بسبب التحدي، من أن تؤدي الرقصة المتهورة إلى وقوع المزيد من الضحايا.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشرطة الإسبانية وصفت من يشاركون في التحدي بالمجانين قائلة إن ما يحصل اليوم يختلف عن فكرة الرقصة الأولى.

وأظهر مقطع فيديو شابا يرقص بجانب سيارة تصدر عنها الموسيقى إلى أن اصطدم بعمود على الطريق، وشارك عدد من مستخدمي المنصات الاجتماعية مقاطع مماثلة لنهائيات سيئة.

وبدأت القصة عندما انتشر تحدي الرقص على أنغام أغنية (in my feelings) للمغني الكندي، دريك، بعدما نشر حساب (theshiggyshow) الكوميدي المشهور على إنستغرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام المقطع الذي يقول فيه دريك "كيكي، هل تحبيني؟".

وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا قال صاحب الحساب، الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف مستخدم، إنه مبتكر رقصة (dotheshiggy).

وشكر دريك صاحب الحساب الكوميدي (shiggy)، قائلا إنه كان سببا في النجاح الذي حققته الأغنية.

وألحق المتحدون مقاطعهم المصورة بوسمي (هاشتاغ) (inmyfeelings) و(dotheshiggy)، وسرعان ما شارك العديد من المشاهير، مثل الممثل الأميركي، ويل سميث، في تأدية التحدي.