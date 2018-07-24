والمدينة الترفيهية المغطاة هي الأولى من نوعها في العالم التي تحمل علامة "وارنر براذرز" العالمية الشهيرة، وقامت بتطويرها شركة "ميرال"، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع "وارنر براذرز إنترتينمنت" باستثمارات بلغت مليار دولار أميركي.



ودشن حفل الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية في منطقة "وارنر براذرز بلازا" والذي تضمَّن عرضاً لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة "وارنر براذرز" التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم.



وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، بينما ساد الافتتاح أجواء احتفالية مبهرة اُستخدمت فيها أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.



وتضم المدينة من خلال مناطقها الست وهي: "وارنر براذرز بلازا"، و"متروبوليس"، و"غوثام سيتي"، و"كرتون جانكشن"، و"بيدروك"، و"ديناميت غالتش"؛ 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروض حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة.



وستتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق، علاوة على المتاجر المختلفة ذات التصميم الفريد التي يمكن للزائر أن يحصل منها على الهدايا التذكارية من منتجات وارنر براذرز والمستوحاة من شخصياتها المحبوبة وتم تصميم بعضها خصيصاً لعالم وارنر براذرز أبوظبي.



وقال كيفن تسوجيهارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لوارنر براذرز: "تحظى علامة وارنر براذرز بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم.



وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة.



وتُضاف "مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي" إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس بما فيها "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووتروورلد أبوظبي"، إضافة إلى "كلايم" المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس – أحد أكثر حلبات "الفورمولا 1" تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم.



إضافة إلى ياس مارينا – وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول – وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي والتي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، و"ياس لينكس أبوظبي" – ملعب الجولف الحائز على المرتبة 46 عالمياً، وسبعة فنادق مميزة يتراوح تصنيفها من 3 إلى 5 نجوم.