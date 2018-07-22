وكمدير للأخبار، سيشرف أبوعياش على كافة عمليات إنتاج المحتوى على مختلف المنصات التابعة لـ"سكاي نيوز عربية" سواء كان ذلك على شاشة التلفزيون أو الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك راديو "سكاي نيوز عربية"، الذي يبث عبر الإنترنت وعبر الموجات القصيرة.

كما سيقود فريق غرفة الأخبار الذي يضم أفضل الكوادر العربية الإعلامية الشابة من المقر الرئيسي للمؤسسة في أبوظبي، بالإضافة إلى مكاتبها المنتشرة في 24 دولة حول العالم لتنفيذ خطط التطوير للفترة المقبلة على صعيدي المحتوى وتوظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في مجال الإنتاج الإعلامي.

وسيشرف أبو عياش على مراقبة جودة العمل الصحافي والالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية لـ"سكاي نيوز عربية"، التي رسمتها لنفسها منذ انطلاقتها في السادس من مايو من العام 2012، ومكنتها من حجز مكانة متقدمة بين المؤسسات الإعلامية الإخبارية العربية كمصدر رئيسي موثوق للأخبار والمعلومات.

وتمتد خبرة هاني أبوعياش لأكثر من خمسة عشر عاما، حيث عمل مع عدة مؤسسات إعلامية مرموقة في المنطقة وأشرف على إدارة الكثير من التغطيات والأحداث والتحليلات الإخبارية، كما عمل في مجال التدريب الإعلامي المتخصص وتأهيل الكوادر الصحفية في المجال التلفزيوني، وعمل مراسلا ومنتجا تلفزيونيا ميدانيا في بداية مشواره المهني لصالح عدد من المؤسسات الإخبارية العربية والدولية.

ويحمل أبوعياش شهادة البكالوريوس في الصحافة التلفزيونية، والإذاعة من معهد الإعلام التابع لجامعة بيرزيت الفلسطينية.

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع خطط "سكاي نيوز عربية" توسيع نطاق عملياتها وتكثيف إنتاجها لمواصلة مسيرتها الإعلامية، لأن تكون المنصة العربية الأوسع انتشاراً والأقدر على التأثير، ولتقديم الأخبار والمعلومات للجمهور العربي بأعلى مستوى من الدقة والسرعة والمهنية.

وستعمل المؤسسة على استقطاب المزيد من الكوادر الشابة، وستواصل بناء استوديوهاتها الجديدة، وفق أحدث المعايير العصرية والتكنولوجية في مجال الإنتاج الإعلامي.