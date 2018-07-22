فقد هاجم زاباتا، الملقب بـ"الحارس المجنون"، شخصا كان يوجه إليه الشتائم على ما يبدو، بينما كان زاباتا يسير مع آخرين في الحلبة الجانبية لملعب كرة قدم، وفق ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأحد.

وقد وجه زاباتا لكمة بقبضة يده إلى وجه الرجل بعد أن اقترب منه وهو يصرخ في وجهه، إذ استفز الرجل زاباتا الذي لم يتمالك نفسه، في حين رمى رجل آخر قصاصات ورقية فلم تصبه وأصابت امرأة كانت أمام الحارس الشهير.

واشتهر زاباتا بصدة فريدة من نوعها تسمى "صدة العقرب"، كما اشتهر بكثرة مشاكله أثناء المباريات، وعلى الرغم من ذلك ترك بصمات لم تسن إلى الآن في تاريخ كرة القدم.