وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ضباط الشرطة استولوا، مؤقتا، على شقق ومنازل وأراضي في أنحاء المدينة، تبلغ قيمتها الإجمالية 9 ملايين جنيه إسترليني، في ملكية عائلة "رمّو"، متهمين إياها بالقيام بعمليات شراء بواسطة مكاسب غير مشروعة.

وتأتي هذه التفاصيل، بعد مرور عام على اعتقال الشرطة ثلاثة من أفراد هذه العائلة للاشتباه في سرقتهم عملة ذهبية نادرة من من متحف "بود" في برلين، في مارس 2017.

كما اعتقلت الشرطة أحد حراس الأمن، المكلفين بحماية المتحف، وذلك للاشتباه في مساعدة العصابة.

وتقول السلطات إن العملة الذهبية، التي كانت الأكبر في العالم، لم يتم العثور عليها، مشيرة إلى أنه يعتقد أنها تم بيعها أو تذويبها.

وتملك عائلة "رمّو" سجلا إجراميا طويلا، حيث يرتبط اسمها بالعديد من عمليات السرقة التي وقعت في برلين.