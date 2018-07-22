وينظم الحدث منذ عام 2010 مؤسسة "الحفاظ على الفراشات" بدعم من المذيع البريطاني الشهير ديفيد أتينبورو (92 عاما)، الذي يعد من أكثر دعاة حماية البيئة شعبية في بريطانيا.

وتقول المؤسسة، التي تشرف على مشروع التعداد حتى 12 أغسطس المقبل، إن انخفاض الفراشات هو "إنذار مبكر" للخسائر التي يمكن أن تتكبدها الحياة البرية.

ويعتمد المشروع، الذي يساعد أيضا في تحديد الأنواع المهددة بالانقراض، على أشخاص يخصصون 15 دقيقة من وقتهم يوميا لعد سلالات وأنواع من الفراشات في الحدائق العامة.

وشارك أكثر من 60 ألف متطوع في عد الفراشات العام الماضي، إذ تقول المؤسسة المنظمة إن الفراشات تتفاعل بسرعة كبيرة مع التغيرات البيئية، مما يجعلها مؤشرا على التنوع البيولوجي.