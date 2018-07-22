ووصل التحدي منعطفا خطيرا بعدما أدى إلى حوادث عدة، خاصة في تلك الرقصة، التي تسير فيها السيارة، ففي أحد الفيديوهات لم يتمكن المشارك في التحدث من فتح السيارة وإيقافها بعدما أدى الرقصة.

كما اصطدم شاب بشاحنة، بينما كان ينظر إلى الكاميرا وهو في الاتجاه المعاكس لسيارته.

بداية الرقصة

وبدأت القصة عندما انتشر تحدي الرقص على أنغام أغنية (in my feelings) للمغني الكندي، دريك، بعدما نشر حساب (theshiggyshow) الكوميدي المشهور على إنستغرام مقطعا مصورا لشاب يرقص على أنغام المقطع الذي يقول فيه دريك "كيكي، هل تحبيني؟".

وبعدما حقق الفيديو انتشارا واسعا قال صاحب الحساب، الذي يتابعه أكثر من مليون ونصف مستخدم، إنه مبتكر رقصة (dotheshiggy).

وشكر دريك صاحب الحساب الكوميدي (shiggy)، قائلا إنه كان سببا في النجاح الذي حققته الأغنية.

وألحق المتحدون مقاطعهم المصورة بوسمي (هاشتاغ) (inmyfeelings) و(dotheshiggy)، وسرعان ما شارك العديد من المشاهير، مثل الممثل الأميركي، ويل سميث، في تأدية التحدي.