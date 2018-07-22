وعرضت كاردشيان، نجمة تلفزيون الواقع، على متابعيها، عبر قصص إنستغرام، أفضل ما أعجبها في المجموعة الجديدة من الحقائب، التي أطلقتها مجموعة "غوديث ليبر" المزينة بالكريستال، الجمعة الماضية.

ولم يكن مفاجئا أن كاردشيان (وهي أم لـ 3 أطفال) أُعجبت بحقيبة مطبوع عليها علامة "$" (الدولار).

وبدت الحقيبة ذهبية، التي كانت موضوعة على أحد أرفف متجر ليبر، وكأنها كيس من الذهب.

5 ملايين في 5 دقائق

يذكر أن نجمة تليفزيون الواقع لم تنفق دولارا واحدا على الترويج والإعلان لمنتجاتها الجديدة من العطور، إنما اعتمدت على نفوذها وشعبيتها الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرى البعض أن إهداءها العطور للعديد من المشاهير العالميين، عزز من عائدات الأرباح، التي ترافقت مع الأيام الأولى من إطلاق المنتج، حيث قام بعضهم بمشاركة صور المنتجات أيضا، على إنستغرام وفيسبوك.

وتتضمن تشكيلة العطور الجديدة 3 زجاجات من العطور، تباع كل واحدة منها بـ 45 دولار أميركي، بينما قامت شركة "فيبس ميديا" برفع دعوى قضائية ضد كارديشيان، مدعية أنها سرقت شعار الشركة في تصميم إحدى الزجاجات.