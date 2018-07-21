فقد حبس عشرات الحضور الذين كان يشاهدون السيرك الأميركي في مركز أراوكو مايبو للتسوق في العاصمة التشيلية سانتياغو أنفاسهم بعد رؤية هذه اللحظات الخطيرة عندما انطلقت لاعبة سيرك من مدفع ضخم لتطير أمتارا عديدة قبل أن تسقط على الأرض، وفق الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأدت العرض فنانة متخصصة بتأدية الحركات الخطيرة تدعى خايمي المريزا كويزادا، حيث كان من المفروض أن يطلقها المدفع الضخم لتطير وتسقط في شبكة الأمان، إلا أن التقديرات على ما يبدو لم تكن بالدقة الكافية إذا انطلقت خايمي بقوة من فوهة المدفع لتسقط بين مدرجات المشاهدين بعيدا عن شبكة الأمان.

وقد أدى هذا العرض الخطير إلى حدوث كسور متعددة في ساقي خايمي بالإضافة إلى تحطم فكيها.

وألقى مشغل المدفع باللوم على نفسه قائلا: "لقد وقع الحادث الأليم بسببي، إذ لم أقم بفصل خراطيم الإمداد بالهواء قبل عملية الإطلاق ما أدى إلى رفع قوة الضغط في المدفع وبالتالي جعل خايمي تطير مسافة أطول من تلك المحددة".