وأضافت الشرطة أن الحشد اعترض رجلين يحملان بقرتين عند منتصف الليل في منطقة غابات بألوار بولاية راجستان، وشرعا في لكمهما وضربهما بالعصي.

ونقلت أسوشيتد برس، السبت، عن مصدر بالشرطة قوله أن أحد الرجلين تمكن من الفرار بينما نقل الآخر إلى المستشفى حيث أعلن الأطباء وفاته عند وصوله.

وكانت أعلى محكمة في البلاد أصدرت نداءات لاتخاذ خطوات فورية لوقف مثل هذه الحوادث المتكررة.