ووجهت السلطات اتهامات لموظف الأرشيف السابق بمكتبة كارنيغي غريغوري برايور ( 61 عاما)، وجون شولتمان ( 54 عاما)، صاحب مكتبة، بالسرقة والتآمر وتهم أخرى في اختفاء مئات الموجودات من المكتبة. وقدر المحققون قيمة المسروقات بثمانية ملايين دولار.



وكان المتهمان يقومان بيع المسروقات لهواة من جامعي تلك المقتنيات الأصلية التي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين. حسب أسوتشيدبرس.



ووجد باحثون أكثر من 300 كتاب أو مخطوط ممزقة أو مسروقة.



وبدأ كشف السرقات العام الماضي عندما قام مكتب استشاري للفنون في بنسلفانيا بمراجعة لمقتنيات المكتبة، ليكتشف نقص بعض الموجودات. وكانت آخر مراجعة قد تمت عام 1991.



واكتشف المكتب أيضا عرض بعض المقتنيات المفقودة للبيع عبر الإنترنت أو من خلال مكتبة شولمان. وبناء على ذلك طرد برايور من عمله عام 2017.



وأسفرت محاولات عديدة عن استعادة بعض الكتب والخرائط والمخطوطات بقيمة 1.1 مليون دولار.، وكان بعضها لا يزال بمخزن شولمان.



يشار إلى أن مكتبة كارنيغي تأسست منذ أكثر من قرن على يد قطب الصلب أندرو كارنيغي ، الذي أسس أكثر من 2500 مكتبة أخرى حول العالم.