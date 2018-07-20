وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن لجنة مشكلة من إمارة المنطقة الشرقية والشرطة والأمانة أغلقت أحد المطاعم بالخبر بعد نشره لإعلان في أحد مواقع التواصل الاجتماعي برفضه دخول زبائن المطعم بالزي الوطني.



وأضافت أن المطعم أغلق لارتكابه عدد من المخالفات الأخرى، مخالفاً بذلك للأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.



وحسب الوكالة، استدعت الشرطة مالك المطعم لأخذ الإجراء المناسب، فيما أغلقت الأمانة المحل حتى يتم مراجعة البلدية والتحقق من التراخيص اللازمة.



ويأتي هذا الإجراء تأكيدا على ثوابت وأنظمة البلاد في الاعتزاز بزيها الرسمي، بحسب ما ذكرت وكالة واس.