وتزين أعلى مبنى في العالم باللون الأحمر المرصع بالنجوم الصفراء، مساء الخميس، ليتحول بذلك إلى أكبر علم لدولة على وجه الأرض.

ووصل الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، يبحث خلالها قضايا التعاون المشترك بين البلدين.

ويبحث الرئيس الصيني، خلال الزيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين، والتنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات.

وتتخلل زيارة الرئيس الصيني مجموعة من اللقاءات الرفيعة المستوى، الهادفة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، ورفع حجم التبادل التجاري، وتوسيع التبادل الثقافي والاجتماعي بين الصين والإمارات، من خلال مجموعة من الزيارات والندوات الثقافية والسياسية.

وأعرب شي، في مقال تحت عنوان "يدا بيد.. نحو مستقبل أفضل"، عشية زيارته إلى الإمارات، عن يقينه التام بأن بكين وأبوظبي ستفتحان فصلا جديدا من التعاون المشترك لتقديم مساهمات أكبر للعالم ومستقبل البلدين المشترك.

وأضاف أن الصين والإمارات شريكان مهمان للتواصل والتنسيق في الشؤون الدولية والإقليمية، لما لديهما من رؤى تنموية متقاربة وأهداف سياسية متطابقة وروابط تعاون متنامية.