ووقع الحادث قبل نحو 10 أيام، لكن الفيديو الذي رصد الحادث انتشر، الأربعاء، على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقلته وسائل إعلام عدة، لا سيما الأسترالية.

ويعمل الطياران المصابان، دوغلاس هايوود وروس كيلي، وهما أستراليان، لدى شركة كانتاس الأسترالية، وهي شركة الطيران الرسمية في البلاد.

وقضى في الحادث مهندس الطيران الجنوب أفريقي، كريس بارنارد، الذي وصف بأنه طيار من ذوي الخبرة، بالإضافة إلى مزارع تصادف وجوده في المكان لحظة سقوط الطائرة في حقل زراعي.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن زوجة الطيار المصاب كيلي كانت على متن الطائرة، وذكرت مصادر طبية أن حالتها الصحية مستقر.