وقال متحدث باسم الشرطة، لـ"رويترز" بعد بث المقطع المصور على التلفزيون المحلي، إن "الشرطة اعتقلت والد الطفل الذي أرضع الطفل شيئا ما في زجاجة جعة و3 آخرين بسبب القسوة على الطفل".

و أضافإنه تمت إحالة الطفل إلى مسؤول طبي لتحديد ما إذاكان هذا المشروب كحوليا بالفعل.

وشوهد المشتبه به مع 3 من أصدقائه في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرضع ابنه على ما يبدو جعة من زجاجة في قرية ميغاليوا بمنطقة أنوراغابورا في وسط البلاد.

وأظهر المقطع المصور المشتبه به يرضع طفله مرتين من زجاجة الجعة، في الوقت الذي تسنى فيه سماع صوت واحد على الأقل في الخلفية يقول إنه يجب عدم إعطاء طفل كحوليات.